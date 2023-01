La exmujer de David Bowie aún no sabe que el cantante ha fallecido

La exmujer de David Bowie, Angie Bowie, no sabe que el cantante falleció ayer domingo a consecuencia de un cáncer contra el que llevaba luchando 18 meses porque actualmente participa en la edición británica de 'Celebrity Big Brother'. Angie será informada de la muerte de su exmarido -con quien estuvo casada durante 10 años, hasta 1980- hoy lunes por los responsables del reality, aunque su reacción al enterarse de la noticia no será grabada por las cámaras.

"Después de la triste noticia del fallecimiento de David Bowie, podemos confirmar que Angie Bowie será informada fuera de cámara hoy en cuanto se presente la primera oportunidad. Daremos más información cuando suceda", ha asegurado la cadena de televisión Channel 5 a los medios.

Desde que entró en el programa, Angie no ha tenido ningún reparo en hablar acerca de su famoso exmarido, acusándole incluso de ser el causante de su falta de relación con el hijo de ambos, el director de cine Duncan Jones (44).

"No, no le veo nunca, no le caigo bien. Pero a mi hija sí que le gusto. Supongo que David le dijo que no me hablara. Es algo extraño", explicaba la semana pasada a uno de sus compañeros de reality frente a las cámaras.

Desde su divorcio, Angie -madre también de Stacia, fruto de su fallida relación con Andrew Lipka- se había esforzado al máximo para no mantener contacto con Bowie.

"Me he esforzado mucho en evitarle. Cuando nos separamos fue algo terrible, fue horrible. Al principio venía de visita y luego no quiso visitarme más", aseguraba Angie antes de entrar en la casa de Gran Hermano.