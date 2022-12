La esposa de John Legend confiesa sus problemas para quedar embarazada

La modelo Chrissy Teigen ha reconocido que ella y su famoso marido, el cantante John Legend , se han encontrado con una serie de "problemas" durante los últimos años a la hora de intentar formar una familia.

"John y yo estábamos teniendo problemas. Habríamos tenido niños hace cinco o seis años si hubiésemos podido. Pero Dios, ha sido todo un proceso", reconoció la modelo en el nuevo programa de Tyra Banks, 'FABLife', que ella misma copresenta.

Las preguntas constantes sobre cuándo piensa tener hijos con John tampoco han ayudado a Chrissy a lidiar con su situación.

"Cada vez que me siento a hacer una entrevista... Después de llevar dos años casada la pregunta siempre surge de una manera u otra. Es una locura porque no me imagino que yo pudiera llegar a ser tan entrometida como para preguntar: 'Bueno, ¿y cuándo vas a tener niños?', porque quién sabe lo que realmente está pasando en la vida de una persona", añadió.

Chrissy ha comentado anteriormente que le encantaría formar una familia numerosa y tener un cuerpo parecido al de Kim Kardashian durante sus embarazos.

"Queremos un montón de niños. Me encantaría tener tres o cuatro nuestros y luego adoptar otros. Así que básicamente estaré embarazada el resto de mi vida. Cuando miras a Kim te das cuenta de lo bonito que se puede volver el cuerpo de la mujer [durante el embarazo]. La idea de que me crezcan los pechos me entusiasma, y a John le encantan las mujeres embarazadas", explicaba la modelo recientemente en la revista DuJour.

Por: Bang Showbiz