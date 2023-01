La curiosa conexión entre Gwen Stefani y la ex de Blake Shelton

Mucho antes de que Blake Shelton y Gwen Stefani se conocieran en el concurso 'The Voice' y comenzaran una relación sentimental poco después, el cantante de country ya tuvo la oportunidad de familiarizarse con la cantante de No Doubt de una forma muy peculiar: a través de una de sus exnovias, que resultaba ser su fan número uno.

"Una vez me contó que durante unos tres meses salió con una chica que tenía las paredes de su cuarto llenas de pósteres y fotos con mi cara. ¿A que es curioso?", reveló entre risas la guapa artista a su paso este miércoles por el programa de televisión de Jimmy Kimmel.

No obstante, a la líder de No Doubt no le hizo tanta gracia la propuesta que el presentador le hizo tras conocer tan singular anécdota. Gwen no dudó en responder con un gesto de desagrado cuando Jimmy le sugirió que ahora debería ser ella quien decorara toda su habitación con imágenes de la ex de su chico.

"Oh, no, qué asco", espetó la intérprete sin pensárselo dos veces.

Como no podía ser de otra manera, durante la conversación tampoco faltaran las alusiones al futuro en común de la pareja y, más en concreto, si tienen o no intención de pasar por el altar algún día, pero Gwen descartó esa posibilidad alegando que por ahora se encuentra demasiado ocupada preparando su próximo proyecto. Y es que a partir del mes de junio seguidores tan o más devotos que la ex de Blake peregrinarán a Las Vegas procedentes de todo el mundo para asistir a uno de los espectáculos que la intérprete ofrecerá como parte de su residencia de conciertos. Gwen espera la cita con mucha ilusión, pero sintiendo la inevitable presión por estar a la altura de una ciudad donde ya han actuado divas como Mariah Carey, Celine Dion, Jennifer Lopez o Britney Spears. que impresionar a sus fans.

"Cuando vas a Las Vegas, los conciertos son siempre un reto porque tienes que competir con el lugar en sí mismo. Allí la gente tiene muchas opciones y lo darán todo para vivir las mejores experiencias de su vida", confesó la cantante al hablar sobre su próximo show llamado 'Gwen Stefani: Just A Girl', que tendrá lugar en el Zappos Theater del casino Planet Hollywood.

