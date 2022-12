La boda de Naya Rivera deja 'asombrados' a sus amigos

Si la legión de admiradores que atesora Naya Rivera por su exitoso papel en 'Glee' todavía están asimilando su repentina boda secreta con el también intérprete Ryan Dorsey -una ceremonia íntima que se produjo el pasado domingo en México-, mayor ha resultado la sorpresa para todos aquellos amigos cercanos que no fueron invitados al enlace y que, sobre todo, desconocían por completo que la guapa intérprete mantenía un bonito romance con su ahora marido.

"Muchos amigos y compañeros de Naya están asombrados ante la noticia de que ya es una mujer casada, y la verdad es que no saben qué pensar al respecto. Para empezar, porque la mayoría de ellos no tenían ni idea de que había iniciado una relación con Ryan y, por supuesto, porque jamás se imaginaron que estaba dispuesta a casarse tan pronto después de todo lo que ocurrió con Big Sean [el que fuera su prometido hasta el mes de abril]", explicó una fuente a la revista Us Weekly.

Otra de las razones que explicarían la celeridad de unos planes de boda que, en otras circunstancias, suelen durar meses -al menos ese es el tiempo que la artista y el rapero Big Sean se tomaron antes de separarse súbitamente- tendría que ver con el hecho de que el pasado día 19 Ryan Dorsey celebraba también el que se convertiría en el cumpleaños más especial de su vida; una efeméride que sin duda intensificó la felicidad de la pareja durante tan señalado evento.

"Naya tenía muy claro que su boda con Ryan tenía que celebrarse en un día que fuera tan destacado para ella como para él, así que hizo todo lo posible para tenerlo todo preparado de cara al domingo 19. Ese era el día en el que inicialmente estaba prevista su boda con Big Sean, pero si Naya decidió casarse con Ryan ese mismo domingo, era precisamente porque su chico cumplía años y se merecía una fiesta por todo lo alto", explicó el mismo informante.

Para certificar una vez más la ilusión y el entusiasmo que ya le está brindando su condición de mujer casada, Naya Rivera no ha dudado en modificar el nombre de usuario de sus perfiles de Twitter e Instagram para incorporar el apellido de su marido, un cambio que ha generado un torrente de felicitaciones por parte de sus miles de seguidores virtuales.