La belleza de Jennifer Lopez impresiona más en vivo

No es oro todo lo que reluce sobre la alfombra roja y en la vida real pocas son las celebridades que consiguen superar la prueba del algodón, es decir, continuar ofreciendo una imagen impoluta sin una gota de maquillaje. Pero parece ser que este no es el caso de Jennifer Lopez (45), quien consiguió impresionar con su cutis perfecto a la modelo María Fernanda Cornejo (25) cuando participó en la grabación de su videoclip 'Adrenalina'.

"Me parece que es una mujer preciosa. La vi sin maquillaje en la prueba de vestuario y dije: 'Woa, que piel más bonita. Se debe de poner todas sus cremas y esas cosas'. Me dieron ganas de preguntarle: '¿Qué te pones en la piel?'. Lo juro, pero no le pregunté. Y trabajar con ella fue súper bien, es súper simpática", explicó la maniquí ecuatoriana a la cadena Ecuavisa.

Publicidad

Desde luego la joven modelo no es la única que ha quedado impactada por el espectacular físico que posee la diva del Bronx a sus 45 años, aunque en el caso de las amigas de su misma edad, la admiración se convierte más bien en celos al comprobar que sus voluptuosas curvas parecen ser a prueba de celulitis.

"Muchas veces me quedo mirándola cuando se desnuda, no de una manera enfermiza, más bien del tipo: 'Menuda zorra'. No tengo ningún problema en decírselo, y avisarle de que estoy buscando rastros de celulitis o de cualquier otro defecto que mi mente pueda asimilar", confesaba al portal E! News la actriz Leah Remini, íntima amiga de Jennifer, para admitir justo después que resulta casi imposible minar la seguridad de la artista: 'Siempre que le digo algo así me mira y se pone en plan: 'Vale, mira todo lo que quieras y a ver si puedes encontrar algo'".