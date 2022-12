La asistente de Jennifer López se va con Mariah Carey

La cantante no ha tenido reparos en mostrar su enfado con su ya exasistente personal Gilly Iyer, después de que decidiese rescindir su contrato con ella para unirse al nuevo equipo de Mariah en el que ya se encuentra el popular productor musical Jermaine Dupri.



"Gilly ya ha tenido suficiente y se ha ido. Desde hace algún tiempo estaba buscando trabajo y justo cuando Mariah contrató a Jermaine, ella se marchó. Jennifer está muy enfadada con su decisión, pero ya ha encontrado un nuevo sustituto", confesó una fuente al portal RadarOnline.com.



Uno de los motivos que podrían haber llevado a Iyer a dejar su labor como asistente personal de Jennifer, sería la actitud arrogante y déspota con la que Casper Smart trata a los empleados de su pareja, a los que incluso ha "maltratado, despedido y humillado".



"Casper está insistiendo todo el rato en que llamen señora Smart a Jennifer. Incluso le dijo a Gilly que le trajera algo de beber", continuó el informante.



Aunque Casper y Jennifer continúan con su historia de amor ajenos a los rumores sobre una posible crisis, fuentes cercanas a la pareja aseguran que la relación no pasa por su mejor momento ya que ninguno de los dos siente lo mismo que cuando comenzaron su romance.



"Jennifer es muy reservada cuando se trata de hablar de su vida privada, pero ha dado a entender que la llama del amor se ha apagado. Siempre trató de ignorar lo que le decía su cabeza: que su relación con Casper no duraría para siempre. Pero ahora, su corazón le está diciendo lo mismo. Obviamente, los dos se encuentran en un momento muy distinto en sus vidas y Jennifer no quiere cometer los mismos errores del pasado. Ella disfrutaba mucho de la relación, pero ahora todo se ha convertido en tristeza", revelaba una fuente al citado portal.



Por: Bang showbiz