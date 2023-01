La actuación ya no es importante en la vida de Angelina Jolie

Lo único que echa de menos la actriz Angelina Jolie de su vida antes de convertirse en madre de familia junto a su marido Brad Pitt -junto a quien educa a sus hijos Maddox (14), Pax (11), Zahara (10), Shiloh (9) y los gemelos Knox y Vivienne (7)- es tener tiempo libre para dormir.

"Los niños son una parte tan importante de mi vida y de la de Brad que no nos preocupa no poder trabajar más a menudo. A Brad todavía le gusta actuar tanto como antes, y yo le apoyo completamente. Pero la interpretación ya no es tan importante en mi vida como antes y me encanta poder pasar la mayor parte del tiempo cuidando de nuestros hijos. No tengo la sensación de estar renunciando a nada, a excepción de horas para dormir", confesó la intérprete a la edición británica de la revista OK!

A Angelina no le importa dedicar la mayor parte de su tiempo libre a cuidar de sus hijos porque le resulta fascinante ver cómo cambian y evolucionan cada día.

"Cada vez resulta más interesante verles crecer y desarrollar sus personalidades. Nos hacen más y más preguntas y sienten una gran curiosidad por la vida. Es precioso formar parte de eso. Cuidar de una gran familia consume gran parte de tu tiempo, pero intento pasar tiempo con todos mis hijos. Pasar tiempo a solas con cada uno de ellos es muy importante".

Por: Bang Showbiz