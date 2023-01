La actriz Penélope Cruz revela qué le produce la cocaína

Aunque el de los actores tiene fama de ser un mundo repleto de excesos, alcohol y sustancias ilegales, Penélope Cruz -que interpretó a la mujer de un narcotraficante en la película 'Blow', en la que Johnny Depp y ella consumían todo tipo de estupefacientes frente a las cámaras- asegura que ella nunca ha probado la cocaína en la vida real porque le aterran las drogas en general.

"No [nunca he probado la cocaína] porque me dan mucho miedo las drogas. Es como si las odiara", afirmó Penélope a su paso por el programa 'Watch What Happens Live'.

Las drogas no es lo único a lo que le tiene pánico Penélope. A pesar de que proyecta una imagen de serenidad, por dentro la actriz lleva toda una vida lidiando con un sinfín de miedos, entre los que se incluyen inseguridades por su aspecto físico o su talento.

"Tengo muchos miedos, me he convertido en una experta ocultándolos. Todo el mundo piensa que soy una persona muy equilibrada y relajada, pero eso es justo lo contrario de lo que sucede en mi interior. He estado trabajando en eso toda mi vida para mejorar", confesaba recientemente a la revista Closer.

Por:Bang Showbiz