La actriz Bella Thorne tiene un ataque de ira en Twitter

Pese a que en los últimos tiempos su carrera musical y su condición de estrella de las redes sociales parecen haberse convertido en su máxima prioridad, a Bella Thorne no le ha hecho ninguna gracia enterarse a través de Twitter que la serie "Famous In Love" podría no ser renovada para una tercera temporada.

"Como esta sea la manera en que me entero de que nuestra serie ha sido cancelada... voy a enfadarme mucho", ha tuiteado la intérprete de 20 años junto al enlace a uno de los muchos artículos que se han hecho eco de la noticia. "Me siento muy dolida, Freeform. Me habría gustado recibir al menos una llamada", ha añadido mencionando directamente a la cadena que emitía hasta la fecha el drama juvenil basado en una novela de Rebecca Serle

La reacción de Bella podría haber sido, de todas formas, algo precipitada, ya que desde Freeform han prometido que aún no se ha tomado ningún decisión en firme respecto al futuro de la serie. Por su parte, la directora de la producción, Marlene King, no se ha molestado siquiera en disimular su preocupación ante el futuro de la ficción televisiva.

"Hechos probados: todo el equipo y el elenco de "Famous In Love" está cruzando los dedos de las manos y de los pies mientras encendemos velas pidiendo por una renovación para la tercera temporada", ha asegurado vía Twitter, reconociendo de manera indirecta que aún no se ha acordado la grabación de nuevos capítulos, pero dejando al menos la puerta abierta a esa posibilidad.

La historia sobre una joven estudiante universitaria sin ningún tipo de interés en ser famosa que de la noche a la mañana se convierte en una estrella tras conseguir el papel protagonista en un gran blockbuster supuso el regreso de Bella Thorne a la pequeña pantalla con una imagen ya mucho más adulta tras darse a conocer en la serie Disney "Shake It Up" junto a Zendaya.

Por: Bang Showbiz

