La abuela de Bobbi Kristina Brown se prepara para lo peor

La madre de la fallecida Whitney Houston, Cissy Houston, continúa rezando para que se produzca un milagro y su nieta Bobbi Kristina Brown se recupere tras ser encontrada flotando bocabajo en la bañera de su casa de Atlanta el pasado 31 de enero, aunque reconoce que prácticamente no queda ninguna esperanza de que despierte del coma en el que está sumida desde entonces.

"Sigue igual. La hemos trasladado a un lugar especializado en rehabilitaciones. Y ya sabes, no queda demasiada esperanza. Seguimos rezando. Se lo pediré a Dios una vez más, porque sé que él es capaz de todo. Yo no puedo cambiar nada de lo sucedido. Sigo diciéndole a todo el mundo: 'Rezad a Dios porque sabemos que puede hacer algo al respecto'. Si obra un milagro, le daremos las gracias. Pero si no sucede así, estaré bien", confesó Cissy a la emisora de radio WBLS FM 107.5, donde agradeció el apoyo demostrado a su familia durante estos duros momento: "He sentido todos sus buenos deseos. De verdad que lo he hecho".

El equipo médico que atiende a la joven Bobbi intentó despertarla del coma inducido en el que permanece desde que ingresó en el hospital el pasado mes de febrero, pero finalmente su estado empeoró después de que sufriera una serie de ataques durante el proceso.

"Es un paso atrás horrible. Todo el mundo tenía esperanzas de que esta fuese a ser la señal definitiva de que estaba mejorando. Éramos muy optimistas", asegura en aquel momento una fuente a People.