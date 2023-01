Kylie Minogue: 'Sí, estoy con Joshua Sasse'

Para la cantante Kylie Minogue la diferencia de edad nunca ha sido un impedimento a la hora de enamorarse y lo ha vuelto a demostrar confirmando los rumores de que mantiene una relación con el actor Joshua Sasse, 20 años menor que ella, a quien conoció en el rodaje de la serie 'Galavant'.

"Puedo confirmarlo, sí [estamos juntos]. Está increíble [en la serie]. En la serie hay muchos invitados y yo fui una de ellas, así que ahí es donde nos conocimos", contó Kylie a la emisora australiana 2DayFM.

A pesar de lo emocionada que se muestra la intérprete con su nuevo novio, los amigos de Joshua están convencidos de que su romance no superará el paso del tiempo porque él no piensa todavía en sentar cabeza, sino que prefiere centrarse en su carrera.

"Se aburre fácilmente, lo cual es algo típico en una persona tan creativa. Él siempre conseguía el papel principal en las obras de teatro del colegio y era parte del grupo de personas que cantaban y tocaban la guitarra. Tiene una vena superficial. Solía usar cintas para el pelo y un collar largo estilo hippie que decía que era bueno para su karma. Era guapo, pero mejoró después de cumplir los 20. No me sorprende que Kylie fuera a por él. Nunca he conocido un tipo más popular. En cuanto a si es un hombre de relaciones largas, no estoy tan seguro. Su carrera es lo primero y no le veo sentando cabeza por ahora", explicaba un compañero de colegio de Joshua al periódico Daily Mail este septiembre.