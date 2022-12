Kylie Minogue se prepara para su gira viendo sus propios DVDs

La cantante Kylie Minogue (46) tiene una forma peculiar de recordar las coreografías que hace sobre el escenario y no es otra que ver los DVDs de sus giras, algo que ya ha empezado a hacer con motivo del arranque de la etapa australiana de su tour 'Kiss Me Once', para el que aún no se siente demasiado preparada.

Después de que le enseñaran un vídeo de ella sobre el escenario se mostró abrumada en el programa australiano 'The Project': "Tengo que hacer esto el sábado por la noche y por Dios, ¡no estoy preparada! Imagino que es como montar en bicicleta, que me acordaré. Veré los DVDs sin que nadie lo sepa, para recordarlo todo, bueno ahora lo sabrán, estaré viéndolos una y otra vez".

A su paso por el programa la cantante confirmó los rumores que decían que había despedido a su madre, Carol Jones, quien le ayudaba con el vestuario de sus giras hace unos años, algo que sucedió pero que hizo con la mejor intención.

"La despedí, la eché. Lo hizo todo bien. Ha estado conmigo desde la primera de mis giras y ha lavado los trajes apestosos de los bailarines... Debería haberle hecho una estatua de bronce, es increíble; pero le dije: 'Mamá vete y disfruta del espectáculo'. Fue algo agridulce porque a ella le encanta formar parte de él", añadió.