Kylie Minogue, acusada de 'robar' su canción más famosa

Aunque la diva australiana puede presumir de haber forjado una larga y exitosa carrera musical cuyos inicios se remontan al año 1987, muchos de sus fans todavía consideran que su consagración como estrella internacional le llegó de la mano de su disco 'Fever' (2001) y, concretamente, a través de su inolvidable primer sencillo 'Can't Get You Out Of My Head'.

Sin embargo, ahora que ha protagonizado un esperado regreso a la escena musical con su nuevo disco, 'Kiss Me Once', Kylie Minogue tiene que enfrentarse a ciertas acusaciones que cuestionan el mérito que se le ha venido atribuyendo por tan afamado tema, comentarios poco halagadores que provienen del que fuera uno de los grupos femeninos más populares de finales de la década de los 90: Atomic Kitten.

De esta forma, las tres vocalistas inglesas no han dudado en revelar que la mítica canción iba dirigida inicialmente a ellas y que Kylie "insistió" en apropiarse de ella para relanzar su entonces maltrecha trayectoria profesional, un acertado movimiento que dio sus frutos pocos meses después.

"¿Sabes qué canción iba a ser para nosotras pero que al final nos acabaron robando? 'Can't Get You Out of My Head', de Kylie Minogue. Estábamos convencidas de que iba a ser un éxito seguro tan pronto como empezamos a ensayarla. Pero al final la discográfica de Kylie insistió en que debería quedarse con ella y por eso hicieron todo lo que estaba en su mano para hacerse con los derechos", aseguró la cantante Liz McClarnon, excomponente del desaparecido trío, al portal de noticias Digital Spy.

Mientras que la presencia de Atomic Kitten acabó desvaneciéndose progresivamente del panorama sonoro con la entrada del nuevo milenio, Kylie supo adaptar su estilo a las nuevas corrientes musicales y eso explica ahora no solo la sucesión de hitos que acumula desde entonces, sino también la gran acogida que ha tenido su reciente papel de jueza en la edición británica de 'La Voz'. No obstante, la alegría que ha generado entre sus seguidores su aventura televisiva parece haber resultado demasiado breve, teniendo en cuenta que la estrella anunció esta semana que abandonaba el formato para centrarse en su nueva gira mundial.

Entre otras cosas, su nuevo periplo planetario le dará la oportunidad de compartir ante miles de personas algunos de los secretos mejor guardados de su ámbito sentimental, ya que probablemente interprete en directo uno de los temas mejor recibidos de su nuevo álbum, 'Beautiful', cuyas letras hacen referencia a los años de felicidad vividos junto al actor Olivier Martinez -casado ahora con Halle Berry- durante su intensa relación sentimental.

"Esta canción es el resultado de los viajes a París que solía hacer en el pasado, de la inspiración que recibo cada vez que paseo por sus calles y cuando recuerdo a algunas personas importantes que atesoro del pasado. Es también un homenaje a alguien que ya no está conmigo, pero que jugó un papel esencial en mi vida", confesaba anteriormente al diario Daily Mirror.