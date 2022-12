Kylie Jenner se compra una casa de 2.7 millones de dólares

La pequeña del clan Kardashian, Kylie Jenner, ya ha firmado el contrato de compra de una lujosa mansión situada en la exclusiva urbanización The Oaks en Calabasas, Los Ángeles que se encuentra a apenas unas manzanas de distancia de las casas de sus hermanas Kourtney y Khloé Kardashian, según informa el portal TMZ.

Aunque Kylie, de 17 años, habría contado con la ayuda de su madre Kris Jenner durante todo el proceso de compra, los 2.7 millones de dólares que desembolsará por la lujosa vivienda provendrían íntegramente de su propio dinero.

La mansión en cuestión cuenta con 5 habitaciones, una sala de cine privada, una piscina en la que la joven podrá hacerse sus famosos selfis en bikini y una enorme cocina en la que poner en práctica los consejos culinarios que recoge el libro de su madre 'In The Kitchen With Kris' (En la cocina con Kris).

Esta noticia llega después de que salió a la luz que el esposo de Kourtney, Scott Disick, había desembolsado 100.000 dólares en restaurar su casa. Estas reparaciones incluyeron la instalación de una hoguera, una barbacoa, una terraza nueva y una cocina completa en el exterior de la casa equipada con lavavajillas, fregadero y máquina de hielo.

