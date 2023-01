Kylie Jenner no quiere 'depender de un hombre'

La joven Kylie Jenner (18) -que actualmente mantiene un noviazgo intermitente con el rapero Tyga (26)- tiene muy claro que jamás se permitirá depender completamente de su pareja porque no quiere correr el riesgo de que su vida entera se venga abajo si su relación termina.

"Creo que no quiero depender de un hombre o de mi pareja porque he visto casos en los que una persona rompe con su novio y se queda sin nada. Quiero ser el tipo de chica que tiene sus propias cosas, que conduce su propio coche y que es completamente independiente para no tener que depender de nadie más", cuenta a la edición británica de la revista Elle.

A pesar de que gran parte de su vida queda reflejada en su cuenta de Instagram y en el programa de telerrealidad de su familia, 'Keeping Up with the Kardashians', Kylie considera que ha tenido éxito a la hora de mantener su relación con Tyga lejos de la atención mediática.

"Si T y yo rompemos y no publicamos una foto juntos [en las redes sociales] en diez días, nadie pensaría que algo va mal porque en realidad no subimos tantas fotos juntos y no somos tan abiertos", explica.

En un futuro, a Kylie le gustaría vivir de forma tranquila junto a su propia familia en una granja.

"Me encantaría tener una familia, construir una casa con una granja en Malibu Canyon [California], tener hijos y tirar el teléfono para dedicarme simplemente a vivir mi vida y dejar de hacer esto. Ese es mi objetivo: hacer todo lo que quiero hacer y que aspiro a hacer y después dejarlo todo. ¿Hay alguien más que quiera hacer lo mismo?", añade.