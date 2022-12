Kylie Jenner, ¿la 'señora' de Jaden Smith?

Las especulaciones sobre la relación que mantienen los jóvenes Kylie Jenner y Jaden Smith parecen haberse confirmado gracias a un amigo de la pareja, el actor australiano Lincoln Lewis, quien se refirió a la modelo con el apodo de "la señora de Jaden". No obstante, al descubrir que había revelado el secreto quiso rectificar de inmediato.

"La verdad es que no sabemos si son pareja o no, todos tenemos la misma duda. Solo son suposiciones mías, pero yo no sé nada", se retractó el actor en una entrevista en la emisora australiana Kiis 1065.

Pero las habladurías sobre la pequeña Kardashian no cesan, ya que pese a que acudió a la boda de su hermanastra Kim Kardashian acompañada de Jaden, junto al que protagonizó algún que otro beso, el pasado viernes fue fotografiada en una situación muy similar dentro de su coche con su amigo Miles Richie, mientras el chico se inclinaba para darle un beso.

En cualquier caso, lo que sí está claro es que si la relación entre Kylie y Jaden sigue adelante, la modelo contará con todo el apoyo de su madre, Kris Jenner, ya que recientemente se refería a él como si fuese uno de sus propios hijos.

"Es el mejor chico del mundo, tengo una relación muy estrecha con Jaden y le considero casi como a uno más de mis hijos", afirmaba Kris al portal Huffington Post.