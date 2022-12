Kylie Jenner dedica días enteros a cuidarse

Consciente del alto listón de belleza que le han fijado sus hermanas Kardashian, la joven Kylie Jenner (17) nunca se olvida de dedicar al menos un día a la semana a relajarse y poner a punto su pelo y su piel para ofrecer siempre la mejor imagen de sí misma.

"Me encantan los días dedicados a cuidarme. Generalmente comienzo dándome un baño o una ducha de unas dos horas, y después me exfolio todo el cuerpo. Me encantan las cremas, las lociones de yogur son maravillosas, y también las mascarillas. Y siempre me pongo aceite de coco en el pelo", confesó Kylie a la revista Star.

A pesar de ser todavía una adolescente, Kylie tiene muy presente el cuidado de la piel de su cara y de sus manos en su rutina diaria, ya que no quiere que envejezcan antes de tiempo.

"Utilizo un montón de exfoliante. Me gusta mucho utilizar los que contienen lavanda antes de irme a dormir porque me ayudan a relajarme. También es muy importante desmaquillarse antes de meterse en la cama, y utilizar crema de sol en la cara y en las manos. Mi hermana Khloé siempre me dice que me ponga crema en las manos porque la mejor manera de saber la edad de una persona es esa: mirando sus manos", añadió la joven, cuya obsesión por el cuidado de la piel no se extiende sin embargo al maquillaje: "Las chicas somos más guapas cuando no vamos maquilladas. Me parece muy bonito ver a chicas sin una gota de maquillaje".