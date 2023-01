Kurt Russell y Goldie Hawn no piensan en casarse

Los actores Kurt Russell (64) y Goldie Hawn (70) llevan juntos 32 años, y a pesar de los recurrentes rumores de que van a pasar por el altar, Kurt insiste en que no hay planes de boda en el horizonte.

"Justamente hablaba con Goldie anoche y dije: 'Debería tener cosas divertidas que decir, pero no tengo ninguna'. La historia [del posible matrimonio] circula cada cuatro o cinco años, y ahora que tenemos cuatrocientos años... Desafortunadamente para aquellos que necesitan oír un sí, no tengo buenas noticias", respondió en una entrevista en el programa 'Extra'.

Publicidad

Goldie -madre de Oliver Hudson, Kate Hudson y Wyatt Russell- compartió recientemente la clave de su longevo romance.

"Una relación duradera no depende de estar casados. Se trata de que haya compatibilidad y comunicación. La intención es la clave. También lo es el no perder tu identidad, estando juntos, dos pilares manteniendo en pie la casa y el tejado, y siendo diferentes, no teniendo que estar de acuerdo en todo y aprendiendo a lidiar con no estar de acuerdo", contó en la revista Porter.

Goldie también habló de que nunca habían sentido la necesidad de casarse porque al final el matrimonio se convierte en un "acuerdo comercial".

"Ambos hemos estado casados antes y no funcionó, ¿así que para qué hacerlo otra vez? Un matrimonio acaba siendo un acuerdo comercial, da igual lo largo que sea, es alguien que le debe dinero a otra persona", añadió.