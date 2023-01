Kurt Russell compartió su rancho con Diana de Gales y sus hijos

Seguro que el actor Kurt Russell nunca imaginó que su improvisada invitación a Diana de Gales para pasar unos días en su rancho de Colorado acabaría convirtiéndose en una realidad.

"En un estreno ['Backdraft' (1991)] me sentaron entre Lady Di y el príncipe Carlos, lo que era una experiencia muy interesante en aquella época. Las cosas no estaban muy bien entre ellos, pero durante la velada hablamos un poco de todo, incluido de los paparazzi con los que ella tenía que lidiar. Así que le dije que nosotros vivíamos en un rancho en Colorado que podría ser un bonito rincón al que escaparse y me dijo: 'Igual algún día puedo hacerlo'", contó Kurt al presentador James Corden.

Y dicho y hecho. Diana no perdió la oportunidad de aceptar tan atractiva invitación llegado el momento.

"Años después, Fergie [Sarah Ferguson, duquesa de York], a quien mi mujer Goldie [Hawn] conocía, lo gestionó. Diana quería venir con sus hijos, así que vinieron y se quedaron en el rancho y se lo pasaron muy bien. Fue genial porque nuestro ama de llaves, Bonnie, se hizo muy amiga de ella y cada Navidad recibía una bonita postal de Diana".

Por: Bang Showbiz