Kristin Cavallari rinde tributo a su hermano Michael tras su fallecimiento

La estrella de realities Kristin Cavallari ha publicado un emotivo mensaje en sus redes sociales para expresar la tristeza que siente por la pérdida de su hermano Michael después de confirmar ayer jueves que su cuerpo sin vida había sido encontrado por la policía.

"Mi corazón se ha roto en un millón de pedazos. Mikey, siempre podía contar contigo para que me hicieras reír. Tenías un gran corazón y te echaré de menos siempre. No tengo palabras, pero sé que ahora estás en un lugar mejor y por fin has encontrado la paz. Te quiero muchísimo. Descanse en paz", escribió Kristin en su cuenta de Instagram.

Kristin confirmó la trágica noticia de la muerte de su hermano, que llevaba desaparecido dos semanas, a través de un comunicado en el que explicaba que tanto su familia como ella estaban tratando todavía de asimilar lo sucedido.

"Queremos darle las gracias a todo el mundo por sus muestras de cariño, por su apoyo y por sus oraciones en este momento tan difícil. Las autoridades acaban de informarnos que han encontrado el cuerpo sin vida de mi hermano. Este es un momento muy doloroso y todavía estamos procesando nuestra pérdida", aseguraba en el comunicado difundido por E! News.

Michael desapareció el pasado 27 de noviembre mientras viajaba de California a Chicago. Su coche fue encontrado abandonado cerca de una gasolinera en un margen de una autopista de Utah. La policía encontró el Honda Civic con el motor aún en marcha, los airbags desplegados y el portátil y el móvil de Michael en el interior.