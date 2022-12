Kristen Stewart y Jesse Eisenberg son la pareja (de trabajo) perfecta

No es la primera vez que trabajan juntos Kristen Stewart y Jesse Eisenberg -ya lo hicieron en 'Adventureland' en 2009- por eso los dos saben lo productiva que puede llegar a ser su unión en la gran pantalla. Así lo han podido comprobar una vez más en el rodaje de 'American Ultra'.

"Ella es su mayor crítica, y lo mismo me pasa a mí. Así que además de mejorarnos el uno al otro al trabajar juntos, nos damos más seguridad en lo que estamos haciendo. Porque yo me doy cuenta de cuándo no está muy convencida de algo y ella nota cuándo soy yo el que no está muy contento con algo", cuenta el actor a Collider.

Quizá sea ese alto nivel de exigencia el que hizo que Jesse se mostrara muy nervioso durante el rodaje de 'Adventureland' (2009), lo que le hacía no probar bocado, y terminaba siendo Kristen la que le convencía para que comiera.

"Cuando rodamos 'Adventureland' me olvidaba de comer por la ansiedad que tenía y ella me traía comida. Es una mujer muy dulce. Si yo veo que no está del todo contenta con algo relacionado con la película, trato de que se sienta mejor. Porque ella es buena, tiene mucho talento".