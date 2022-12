Kristen Stewart será la nueva imagen de Chanel

Aunque el director creativo de la firma francesa Chanel, Karl Lagerfeld, había hecho público su interés en contar con rostros completamente desconocidos para promocionar la marca, el innegable atractivo de Kristen Stewart le ha animado a contar con los servicios de la actriz para ser la imagen de la prestigiosa firma en 2014, según ha informado la revista Vogue.

De hecho, para hacer pública la buena relación entre diseñador e intérprete, Kristen accedió a volar en su jet privado hasta Dallas (Estados Unidos), ciudad donde Lagerfeld ofreció ayer martes el último desfile hasta la fecha de su línea de moda.

"Kristen es una seguidora incondicional de Karl y para ella fue un gran honor estar invitada a un evento tan importante. Le encanta su estilo y su sentido del humor. Se puede decir que los dos se adoran", reveló una fuente al portal HollywoodLife.com.

Además de disfrutar de la exclusiva pasarela -al evento también estuvieron invitadas las actrices Dakota Fanning y Alexa Chung-, Kristen también fue testigo de las aptitudes creativas de Lagerfeld, quien proyectó ante los presentes su corto cinematográfico 'The Return', una cinta protagonizada por Geraldine Chaplin y ambientada en la Francia de 1950 que relata la vida de Gabrielle 'Coco' Chanel -fundadora de la reputada casa de moda.

Esta no será la primera experiencia de Kristen en el mundo de la moda y los perfumes -ha sido imagen de la casa Balenciaga en numerosas ocasiones-, a pesar de que la propia actriz ya ha confesado anteriormente su deseo de trabajar exclusivamente con aquellos que se "impliquen" en su trabajo y que le ofrezcan colaborar en proyectos suficientemente atractivos.

"No voy a trabajar nunca con gente que no sea creativa y que no se entregue al cien por cien en su trabajo. Me gustan los proyectos serios y estar al lado de gente comprometida", indicaba la estrella de Hollywood a la edición alemana de la revista Glamour.

Por: Bang Showbiz