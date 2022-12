Kristen Stewart no lamenta haber hecho parte de la saga de 'Crepúsculo'

La actriz Kristen Stewart comprende que la gente "hable mie**a" sobre las películas de 'Crepúsculo', en las que ella daba vida al personaje de Bella Swan y su exnovio Robert Pattinson a Edward Cullen, pero del mismo modo las defiende porque cree que en ellas hay una intención muy "pura".

"No fue del todo coherente. Hubo muchas idas y venidas y lo reconozco totalmente. Pero la intención es j***damente pura, de una extraña manera. Cualquiera que quiera hablar mie**a sobre Crepúsculo, lo entenderé completamente, pero hay algo en ellas de lo que estoy profundamente, y hasta el día de hoy, j***damente orgullosa. Mi recuerdo fue y sigue siendo muy bueno", comentó a Patti Smith durante una entrevista a la revista Interview.

La actriz también encuentra frustrante que solo la consideren una "actriz real y seria" cuando no actúa en películas comerciales.

"Siempre me preguntan qué tipo de películas quiero hacer y que si tomo decisiones basándome en mi último proyecto. Digamos que hago una película muy comercial sobre un vampiro que se enamora de una chica corriente y entonces me preguntan, 'Y ahora, ¿quieres demostrarles que puedes ser una actriz seria?', es como, '¿No he estado siendo seria?'", añadió a la entrevista.

Lejos de su vida profesional, Kristen dedica su tiempo libre a escribir y pintar pero no tiene ningún deseo de hacer público su arte, pues no quiere que sea "trivializado".

"Empiezo a perder la cabeza si no estoy trabajando en algo, trabajando y partiéndome la espalda por algo. También, es muy contradictorio condensar algo tan personal, algo que requiere privacidad. De repente, te abres al mundo y lo pones en un contexto donde fácilmente podrías trivializar lo que has hecho. Si las personas notan ese malestar, no están equivocadas. Es algo raro. No es natural porque de repente, cambias de opinión y dices: 'Vale, voy a dejar que todo el mundo lo vea [mi trabajo]", añadió.

