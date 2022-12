Kristen Bell quería ser 'Matthew' de pequeña

La actriz Kristen Bell odiaba tanto su nombre cuando era pequeña que obligó a su familia a que le llamaran de una manera totalmente diferente, hasta que a los 16 años decidió volver a ser 'Kristen'.

"Yo era muy buena niña, una santa, pero también era muy rara. Me gustaba comer al lado de mi perro y con la cara [como un perro], y esa era la única manera en la que cenaba, así que al final mis padres lo consintieron. Odiaba mi nombre cuando era pequeña y a los tres años y medio dije: 'Nunca más, me llamaréis Smurfette o nada', y mis padres decían: 'Ya veremos...'. Me hicieron sentarme y me dijeron: 'Eso no va a suceder' y entonces yo les dije: 'Está bien, ahora me llamo Matthew', y me contestaron: 'Eso no va a funcionar'. Después elegimos 'Annie' y fue el nombre con el que me estuvo llamando mi familia hasta que tuve 16 años", reveló la actriz en el programa 'Jimmy Kimmel Live!'.

Kristen, madre de Lincoln (22 meses) y Delta (8 semanas) junto a su marido Dax Shepard, está segura de que sus hijos heredarán parte de su 'cabezonería', pues su niño mayor ya apunta maneras.

"Los dos somos muy cabezotas y muy mandones, así es como yo era de pequeña", confesó la actriz.