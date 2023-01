Kris y Caitlyn Jenner apoyan a su hija Kendall en su primer desfile para Victoria's Secret

El exmatrimonio formado por Kris y Caitlyn Jenner, que oficializó su divorcio el pasado mes de marzo después de que la exdeportista anunciara su decisión de someterse a un cambio de sexo, aparcó a un lado sus diferencias para apoyar a su hija Kendall en su debut como modelo de Victoria's Secret en el desfile celebrado este martes en Nueva York.

"Caitlyn abrió los brazos mientras se acercaba a Kris, que se levantó rápidamente de su asiento para abrazarla. Caitlyn también abrazó al modelo Tyson Beckford, que estaba sentado al lado de Kris y que también se levantó de un salto para saludarla", explicó una fuente a People.

Caitlyn tuvo incluso el detalle de dar una vuelta sobre sí misma para que su exmujer -que acudió al desfile acompañada de su novio Corey Gamble- pudiera apreciar al completo su estilismo, demostrando así la buena sintonía que existe ahora entre ambas.

Aunque los padres de Kendall se encontraban presentes, la joven prohibió a sus hermanas -Kourtney, Khloé, Kim y Kylie- acudir a su primer desfile como maniquí de la marca de lencería para que no la pusieran más nerviosa.

"Les he pedido a todas que no vinieran. Era demasiada presión y les he dicho: 'Con mamá y papá ya es suficiente'. Necesito liberarme de presión, ya hay demasiada tal y como están las cosas", confesó Kendall al periódico New York Daily News.