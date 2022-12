Kris Jenner siente como si su exmarido Bruce 'hubiese muerto'

La matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, no puede evitar llorar la pérdida de su exmarido Bruce Jenner, que actualmente está sometiéndose a un cambio de sexo, porque siente como si este hubiese fallecido.

"Me despierto por las mañanas y me doy cuenta: 'Dios mío, está sucediendo realmente'. Tengo que llorar la pérdida de esa persona con la que compartí todos esos años. Creí que envejecería junto a esta persona y de pronto las cosas cambian drásticamente con el paso de los años. Tengo que llorar la pérdida de Bruce, me siento confundida respecto a lo que le está pasando porque le echo de menos, nunca más volveré a tenerlo. Solo tendré mis recuerdos. Me siento como si hubieras muerto, como si Bruce hubiera muerto, y es difícil hacerse a la idea", confesó Kris a su exmarido durante la segunda parte del especial de 'Keeping Up with the Kardashians' sobre la transición de Bruce emitido este lunes.

La emotiva escena consiguió emocionar a la estrella televisiva Kim Kardashian, hija de Kris y del fallecido Robert Kardashian e hijastra de Bruce.

"Cuando mi madre y Bruce lloran, yo lloro", tuiteó Kim, que también compartió con todos sus seguidores sus impresiones al verse a ella misma y a su padrastro eligiendo ropa femenina para él: "Vernos a mí y a Bruce en el armario es muy divertido. ¡Me robó mi modelito!".

Sin embargo, las hermanas de Kim se mostraron bastante menos comunicativas a través de las redes sociales durante la emisión del especial. Las jóvenes Kendall y Kylie Jenner se limitaron a publicar una serie de fotografías de su padre, mientras que su madre Kris compartió varias imágenes de la familia al completo junto al hashtag: "Amor de familia".