Kris Jenner 'prohíbe' a Kim Kardashian divorciarse de Kanye West

Al igual que cualquier otro matrimonio, Kim Kardashian y el rapero Kanye West también viven momentos complicados en su relación durante los que la estrella televisiva suele buscar consuelo en su madre y mánager Kris Jenner, quien ya le habría "prohibido" tajantemente plantearse siquiera la posibilidad de divorciarse por tercera vez.

"Kim le explicó a su madre que Kanye y ella discuten mucho últimamente, pero Kris le contestó que más le vale arreglarlo porque su carrera no sobreviviría un divorcio. Fue una especie de amenaza. La carrera de Kim está en su mejor momento ahora mismo, y no quiere que la fastidie", aseguró una fuente al portal Radar Online.

Uno de los mayores motivos de tensión entre Kim -quien estuvo casada durante solo 72 días con Kris Humphries en 2011 y casi tres años con Damon Thomas- y su actual marido Kanye West sería la personalidad controladora del rapero.

"Kanye quería hacerse cargo de más aspectos de la carrera de Kim después de casarse, y es lo que ha empezado a hacer. Pero Kris no le permitirá tener el cien por cien del control. Kris quiere controlarlo todo, pero él también, porque está convencido de que es un visionario. Kanye y Kris no coinciden en nada", añadió.

El futuro de la vida sentimental de sus hijas Kourtney, que mantiene una relación con Scott Disick desde hace siete años, y Khloé -a quien se relaciona con el rapero French Montana- también es un motivo de preocupación para Kris, quien ya habría comenzado a planear una boda doble para ambas que sería televisada en un especial de la cadena E!, embolsando de paso una considerable suma al famoso clan.

"Kris le transmitió esta idea a Ryan Seacrest [productor de 'Keeping Up with the Kardashians'] y a los responsables de la cadena E!, que estaban locos de contentos con la idea", declaró una fuente a la revista Life & Style.