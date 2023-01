Kris Jenner practica 'demasiado sexo' con su novio Corey Gamble

La relación sentimental de la matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, con su novio de 34 años Corey Gamble está pasándole factura a nivel físico, ya que su vida sexual es demasiado intensa para ella.

"Practico demasiado sexo, estoy exhausta", confesó Kris en el episodio de este domingo del programa de telerrealidad de su familia, 'Keeping Up with the Kardashians'.

Publicidad

Aunque la pareja está muy enamorada, ninguno de los dos se plantea dar un paso más y pasar por el altar.

"Me he dado cuenta de que no quiero casarme, pero es cierto que me divierto mucho con Corey y me encanta pasar tiempo con él. Él me ha dicho: 'No quiero tener hijos. Te quiero, eso es lo que siento por ti'", añadió Kris, que anteriormente estuvo casada con el fallecido abogado Robert Kardashian -padre de sus hijos Kourtney, Kim, Khloé y Rob- y con Caitlyn Jenner, conocida como Bruce antes de su cambio de sexo, con quien tuvo a Kendall y Kylie.

Actualmente Kris está más preocupada por su hija Kourtney -que puso punto final a su relación con el padre de sus tres hijos, Scott Disick, este verano- que por su propia vida sentimental. La madre de las hermanas Kardashian no pudo contener su indignación frente las cámaras del reality tras ver las fotografías de Scott en actitud muy cariñosa con su exnovia Chloé Bartoli en el sur de Francia.

"¡Menudo pedazo de mi**a! Esto es una falta de respeto increíble. Creo que siempre suelo tratar de poner excusas al comportamiento de Scott, pero cada vez me resulta más difícil hacerlo", exclamó Kris tras ver las imágenes.

Publicidad

Por su parte, Kourtney -que tiene a Mason (5), Penelope (3) y Reign (9 meses), con su ex- reconoció estar al borde de un "colapso mental".

"Cuando me despierto, me siento enferma. Estoy al borde de un colapso mental... No puedo seguir así. He tomado una decisión. Ya se lo dicho a él. Dios me ha abierto los ojos, sé que tengo que pasar página. Necesito que se acabe todo esto", afirmó Kourtney.