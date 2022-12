Kris Jenner no habla sobre el cambio de sexo de Caitlyn por 'vergüenza'

La matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, no habla ni tan siquiera con sus más allegados sobre sus sentimientos respecto al cambio de sexo al que se sometió Caitlyn Jenner -conocida anteriormente como Bruce- tras su separación porque es un tema que le provoca "vergüenza", según afirma su hermana pequeña Karen Houghton.

"Todavía resulta muy extraño, todos estamos intentando acostumbrarnos a la situación porque resultó todo un shock. No creo que nadie se haya hecho a la idea de que así es Bruce ahora. Por supuesto todos queremos a Caitlyn, pero me siento muy mal por Kris. Ella estaba muy dolida y todavía está asimilándolo todo. No habla mucho del tema porque le da vergüenza. Creo que está más dolida que cualquier otra cosa. Pero mi hermana es un genio del marketing, así que se le da muy bien ocultar sus sentimientos. No quiere que todo el mundo piense que su vida se está desmoronando", afirma Karen a la revista heat.

A pesar del duro momento que está atravesando Kris, Karen está convencida de que con el paso del tiempo su famosa hermana será capaz de establecer una relación cordial con Caitlyn, con quien tuvo dos hijas durante su matrimonio: Kendall (19) y Kylie (18).

"Queremos mucho a Bruce. Hizo una cosa muy valiente. Si eso le hace feliz, entonces está bien. No fue algo divertido para Kris, todo el mundo ha visto cómo sucedía, pero creo que ella y Caitlyn acabarán siendo amigas. Es algo que ninguno de nosotros se imaginó que pudiese llegar a suceder, pero solo el tiempo dirá qué pasará ahora", añade Karen.