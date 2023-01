Kris Jenner manda a la mier** a Caitlyn, tras su última entrevista

La matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, se sintió furiosa tras leer la entrevista de Caitlyn -con quien estuvo casada antes de que se sometiera a un cambio de sexo a principios de este año- a la revista Vanity Fair para presentarse al mundo como mujer, en la que acusó a su exmujer de hacerle bullying durante los 24 años que duró su matrimonio.

"El resumen general es que soy una mi*rda de persona que era mala con él. Puede irse a la mi*rda. Sinceramente, desearía no haber conocido nunca a ese hombre", afirma dolida Kris en el episodio de el pasado domingo del programa de su familia, 'Keeping Up with the Kardashians'.

Publicidad

El exmatrimonio pasó por el altar en 1991 y tuvo dos hijas, Kendall (19) y Kylie (17), pero en 2013 se separaron. Aunque tanto las hijas como las hijastras de Caitlyn -Kourtney, Kim y Khloé Kardashian- la han apoyado durante su transición, a Kim en concreto no le hizo ninguna gracia que su padrastro criticara públicamente a su madre.

"Lo único de lo que sabe hablar Caitlyn es de lo mal que le trató mi madre y de lo horrible que es, y de todas esas cosas tan desconsideradas, cuando no hay ninguna razón para que se meta con mi madre", afirmó Kim frente a las cámaras del reality.

"No desacredites a los hijos que vosotros mismos metisteis en todo esto. Nosotros no creemos en atacar a nadie, no atacamos a nuestros padres. Solo esperamos que ella, Caitlyn, haga lo mismo", añadió Khloé.

Bang Showbiz.