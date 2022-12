Kris Jenner hizo firmar a su examante un contrato de confidencialidad

Más allá de su papel como madre amantísima en el programa 'Keeping Up With The Kardashians', Kris Jenner es la encargada de manejar las idas y venidas del famoso clan con puño de hierro envuelto en guante de seda, por lo que no es de extrañar que no quisiera dejar al azar ni tan siquiera su agitado pasado amoroso.

De esta manera, la estrella televisiva obligó a su examante Todd Waterman -con quien mantuvo un idilio durante su matrimonio con el abogado Robert Kardashian- a firmar un acuerdo para asegurarse de que el joven no revelase en un futuro las intimidades de su familia, según informa el portal RadarOnline.

"Todd le preguntó por qué tenía que firmar un documento como ese, y Kris le contestó que hasta su madre había tenido que firmar uno parecido. Creo que en ese punto estaba bromeando, pero cuando mi hijo le puso como condición que ella también firmara uno para asegurarse de que no le utilizaría en futuros libros y revistas para promocionarse, Kris contestó con un rotundo 'no'. Al final, Todd acabó aceptando porque ella estaba fuera de sí, le dijo: 'Si es lo que te hace feliz, lo haré'", confesó Ilza Waterman, que aún no ha perdonado a la estrella televisiva por mantener un romance con su hijo cuando el joven contaba solo con 24 años y Kris ya era una mujer casada de 36 y madre de cuatro hijos.

Pese a las tensiones que rodearon la firma del polémico acuerdo, Kris no tuvo ningún problema en protagonizar un amistoso reencuentro con su examante en el programa de telerrealidad, después de que su identidad saliera a la luz en 2012. En su momento, la aparición estelar de Todd levantó muchas especulaciones en torno a la suculenta suma -entre 15 000 o 20 000 dólares (de 11 mil a 14 mil euros) que se habría embolsado por ello, aunque Ilza asegura que su hijo nunca se benefició económicamente de su paso por el reality.

"Ella nunca le pagó por nada de eso. Cuando la gente tiene mucho dinero, no necesita pagar para tener las cosas que quiere. Siempre terminan por salirse con la suya", concluyó.