Kris Jenner hace creer a sus hijas que se acuesta con el cocinero de la familia

La televisiva Kris Jenner (59) gastó una broma a sus hijas Kourtney y Khloé después de que estas trataran de concertarle una cita con el cocinero de la familia, Jordan Andino (25), haciéndoles creer que había mantenido relaciones sexuales con él.

Al entrar en el hogar familiar, las famosas hermanas y la pareja de Kourtney, Scott Disick, encontraron la ropa interior de su madre esparcida por las escaleras y escucharon varios gemidos procedentes del segundo piso, pero cuando irrumpieron en la habitación y retiraron las sábanas de la cama comprobaron que tanto Kris como Jordan estaban completamente vestidos.

"¡Os lo habéis creído! Estamos completamente vestidos. ¿Quién os creéis que sois? Os hemos pillado chicos", declaró la matriarca del clan Kardashian en el episodio de este domingo del programa 'Kourtney and Khloé Take the Hamptons'.

De esta forma Kris -quien se separó en octubre de 2013 de su exmarido, Bruce Jenner, tras 23 años de matrimonio- ha querido vengarse de Khloé y Kourtney después de que, en sus intentos por encontrarle una nueva pareja sentimental, ambas decidieran concertarle una cita con el joven chef, a quien enviaron a la habitación de su madre con un vaso de vino.

Pero en la vida real no parece que Kris necesite ayuda para encarrilar de nuevo su trayectoria amorosa, ya que durante las últimas semanas se la ha relacionado con el road manager de Justin Bieber, Corey Gamble (33), a quien conoció en la fiesta que celebró el diseñador Riccardo Tisci por su 40 cumpleaños el pasado mes de agosto en Ibiza.

"[Corey] le dice constantemente lo atractiva, sexy e inteligente que es", revelaba recientemente una fuente al portal TMZ.