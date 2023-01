Kris Jenner confirmaría los embarazos de sus hijas Khloé y Kylie con una foto

Como todas las novedades que rodean al clan Kardashian, la confirmación de los supuestos embarazos de Khloé y Kylie Jenner solo se producirá en el momento más adecuado y rentable posible, probablemente en uno de los especiales de su reality. Sin embargo, eso no implica que la matriarca Kris Jenner -la encargada de lanzar y manejar las carrera de todos sus retoños- no pueda seguir aumentando el interés mediático en torno a la posible ampliación de su familia con sutiles insinuaciones y declaraciones con potenciales dobles sentidos.

Ahora lo ha vuelto a hacer a través de su cuenta de Instagram, publicando una fotografía de los pijamas que había recibido como regalo para sus nietos, en la que había nueve pares. Solo hace falta hacer las cuentas para darse cuenta de que sobran dos, que serían para los bebés de Khloé y Kylie, una vez se eliminan los destinados a Mason (7), Penelope (5) y Reign (2), los retoños de Kourtney y su ex Scott Disick; Dream (1), la única hija de Rob; North (4) y Saint (1), los pequeños de Kim y su marido Kanye West, además del pijama para el bebé que el matrimonio ya ha confirmado que está esperando mediante una gestación subrogada.

Publicidad

"Me muero de ganas de acurrucarme con mis niños llevando estos pijamas", añadió Kris junto a la imagen sin entrar a dar más detalles, pero probablemente sabiendo que daría mucho de qué hablar.

Al parecer, la norma familiar que hacía unos días revelaba Kim Kardashian en televisión -y que establece que ninguno de ellos tiene derecho a pronunciarse sobre los rumores que circulan acerca de los otros- no se aplica a Kris. Sin embargo, la más famosa de las hermanas sí se vio obligada a beber un smoothie de sardina con tal de no hacer ninguno comentario sobre las posibles aventuras en la maternidad de sus hermanas, mientras participaba en el juego 'Spill Your Guts or Fill Your Guts' creado por el presentador James Corden, una sección en la que los participantes deben contestar preguntas comprometidas o probar platos a cada cual más extraños.

Por: Bang Showbiz