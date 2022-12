Kourtney Kardashian protagoniza escándalo por paternidad de su hijo

El modelo Michael Girgenti asegura haber mantenido relaciones sexuales con Kourtney en 2008 que podrían haber propiciado la llegada del pequeño.



Aunque oficialmente el padre de la criatura es Scott Disick, pareja de la estrella televisiva, el exmaniquí ha interpuesto un recurso judicial para obligar a los tres a someterse a una prueba de paternidad que resuelva el misterio, una decisión que la hermana de Kim Kardashian podría haber evitado en abril si hubiera aceptado la propuesta inicial de Girgenti para resolver el asunto en privado.

Publicidad



Según una carta fechada el 23 de abril y desvelada ahora por el portal de noticias Radar Online, Michael Girgenti se puso en contacto con Kourtney Kardashian para pedirle que le ayudara a determinar la verdadera paternidad del pequeño, un proceso que implicaría llevar a cabo varias pruebas genéticas que se mantendrían alejadas del ojo público y que serían realizadas con la mayor discreción posible.



No obstante, el modelo ya le advirtió de que pasaría a una estrategia mucho más ofensiva si Kourtney mantenía intacta la actitud de indiferencia con la que siempre había tratado sus anteriores demandas.



"No me siento ofendido por la forma en que me habéis tratado tú [Kourtney] y tu familia, pero creo que Mason y yo mismo nos merecemos saber la verdad. Quiero que sepas que no me tomo la tarea de padre como un asunto frívolo, ni tengo intención alguna de perturbar la dinámica familiar que has creado con Scott [Disick]. Pero también quiero formar parte de la vida de Mason y estoy seguro de que seré un gran padre. Por favor, recapacita y déjame aclarar lo ocurrido con una prueba de paternidad. Dejaremos el asunto solo entre nosotros, a menos que te niegues y me obligues a ir a los juzgados para que se determine quién es el padre", reza el contenido de la misiva que ahora se ha filtrado.



Está claro que Kourtney no ha querido dar su brazo a torcer ante las constantes presiones de Girgenti, ya que el controvertido tema se ha instalado finalmente en la opinión pública y ha ejercido un gran impacto en la vida diaria del clan de las Kardashian. No obstante, y a pesar de que el mes que viene las dos partes tendrán que acudir a un tribunal de California para contraponer sus dos versiones, Kourtney se encontraría muy tranquila al estar completamente segura de que las alegaciones del modelo son "falsas" y "ridículas".

Publicidad



"A Kourtney no le hace ninguna gracia que este chico vaya difundiendo ridículas mentiras sobre un hecho que nunca ha ocurrido. Kourtney nunca ha compartido cama con este hombre y es imposible que [Girgenti] pueda ser el padre de Mason, por lo que va a luchar hasta el final para demostrar que las alegaciones de este personaje son completamente falsas. Kourtney está muy confiada y sabe que este caso lo va a ganar, ya que no le cabe ninguna duda de que Scott Disick es el padre de Mason", sostuvo una amiga íntima de Kourtney en conversación con la revista Us Weekly.

Por: Bang Showbiz