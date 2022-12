Kourtney Kardashian pasará su embarazo en la cama

Aunque sus dos embarazos anteriores nunca le acarrearon las mismas complicaciones médicas que sufrió su hermana Kim -problemas renales y dolores de espalda- antes de dar a luz a la pequeña North, Kourtney Kardashian no quiere correr ningún riesgo durante los últimos meses de gestación previos a la llegada de su tercer hijo, una decisión que le ha llevado a solicitar a su médico de cabecera que le prescriba "reposo absoluto".

"Uno de estos días podré finalmente descansar en mi cama y no hacer absolutamente nada. Le he pedido a mi médico que me prescriba reposo absoluto en cuanto vuelva a casa y termine con todo lo que tengo que hacer, para limitarme a recuperar fuerzas y a disfrutar de todo tipo de masajes diarios", aseguró al portal Access Hollywood.

Lo cierto es que la mayor de las hermanas Kardashian ha estado sometida a una intensa agenda de trabajo durante las primeras semanas de gestación, dedicándose de lleno al diseño de su nueva colección de ropa para niños en colaboración con Kim y Khloé. Además, la estrella televisiva también ha participado en el programa de telerrealidad 'Kourtney & Khloé Take The Hamptons', un proyecto que le ha permitido sacar el máximo partido a las playas de la exclusiva zona residencial neoyorquina en compañía de su pareja Scott Disick y sus hijos Mason (4) y Penelope (2).

"La verdad es que me siento bastante bien, los Hamptons me han dado la oportunidad de relajarme, así que me alegro de haber podido vivir esa experiencia. Por el momento no puedo quejarme de nada", añadió en la misma entrevista.