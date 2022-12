Kirsten Dunst no se preocupa por el dinero

La actriz Kirsten Dunst cuenta con una sólida carrera interpretativa a sus espaldas y aunque considera que ya ha superado la etapa en la que necesitaba el consejo materno a la hora de elegir sus proyectos, asegura que su madre continúa preocupándose por el estado de sus finanzas más que ella misma.

"Soy demasiado mayor ya para dejarme guiar de ninguna manera. Pero [mi madre] ve que hago películas independientes y no deja de repetirme: 'No entiendo por qué esta gente [estrellas de la telerrealidad] ganan tanto dinero y tú no'. Y soy yo quien tiene que decirle: 'Mamá, soy una artista, quiero una carrera sólida que dure. Relájate, estamos perfectamente'", explicó a la revista Harper's Bazaar.

Pese a que en la actualidad Kirsten es una de las estrellas más conocidas de la industria del cine, la intérprete no siempre ha lidiado bien con la atención pública y reconoce que durante su adolescencia intentaba esconder su carrera por temor a convertirse en el objetivo de sus compañeros de colegio.

"Minimizaba mi presencia [en el colegio] porque no quería ponerme a mí misma en el punto de mira. El hecho de ser actriz me ponía nerviosa. No quería que me pusieran motes o cosas por el estilo, me daba mucho miedo", confesó.