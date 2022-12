Kimberley Walsh está nerviosa por dar a luz

La polifacética Kimberley Walsh, exintegrante del grupo 'Girls Aloud', espera su primer hijo junto a su pareja Justin Scott, y aunque está disfrutando mucho del embarazo, no puede evitar sentirse nerviosa por el momento del parto.

"Dar a luz es lo más maravilloso del mundo, pero me pone muy nerviosa que haya algún tipo de complicación, por eso no daré a luz en casa. Estoy pensando en dar clases de hipnoterapia para el parto. Todo está en la mente, y si puedo relajarme durante las primeras horas del proceso, merecerá la pena", explicó a la revista OK!

Kimberley está tratando de cuidarse todo lo que puede, intentando comer de forma saludable.

"Mi barriga está creciendo y mi estómago se está volviendo más duro. No tengo antojos, pero disfruto de la comida. Es muy difícil calcular cuál es la cantidad correcta, pero no quiero ponerme a contar calorías. Solo quiero disfrutar de este momento y asegurarme de que mi bebé tiene todo lo que necesita. Como de forma saludable siguiendo una dieta equilibrada, que es lo más importante", añadió.