Kim Kardashian y Kanye West bautizan a North en Jerusalén

La hija de Kim Kardashian y Kanye West ya es oficialmente una niña cristiana. El mediático matrimonio ha bautizado a la pequeña North West (21 meses) en la Catedral de Santiago de Jerusalén, ciudad a la que se trasladaron desde Armenia -país de procedencia del fallecido padre de la estrella televisiva- donde disfrutaron de cinco días de visita. Aunque la estancia en el país caucásico iba a ser de ocho días, Kim y Kanye decidieron acortar sus vacaciones y hacer un viaje de 24 horas hasta Israel con North y Khloé Kardashian, quien ha compartido con ellos estos días.

Un portavoz de la catedral en la que ha tenido lugar el bautizo -que además es la iglesia principal del patriarcado armenio de Jerusalén- confirmaba al periódico Jerusalem Post los planes de la pareja de dar la bienvenida a la fe cristiana a la pequeña en una ceremonia de media hora.

Todo lo vivido por la popular familia ha quedado registrado por las cámaras del reality 'Keeping Up with the Kardashians', en el que ha participado Kanye "feliz", según informa TMZ.

La familia aterrizó en el aeropuerto Ben Gurión a primera hora de hoy, y aunque planeaban permanecer en el hotel Waldorf Astoria decidieron cambiar de alojamiento tras haberse filtrado los detalles de su estancia.

Además de bautizar a su hija, la pareja visitará el Muro de las Lamentaciones y otros sitios de la ciudad -considerada sagrada para los judíos, cristianos y musulmanes- antes de viajar a Jordania mañana martes.