Kim Kardashian vuelve a tener un embarazo complicado

Kim Kardashian -que anunció recientemente la llegada de su segundo bebé junto a su marido Kanye West- ha estado sufriendo molestas náuseas que le han llevado a sentir que aquello estaba "arruinando las cosas".

"Espera, espera, espera... creía que esto de las náuseas se habría terminado ya", escribió en su cuenta de Twitter.

A lo largo de la semana la estrella de la televisión había venido tuiteando lo mal que se encontraba: "Me encuentro jodidamen** enferma a todos los niveles. ¡¡¡Ughhh no puedo con ello!!!! ¡Rezando podré superar el día! Hoy es el Día Nacional del Donut. Pensaba que disfrutaría más el día pero las náuseas arruinan las cosas".

En la revista Us Weekly también dejaba bien claro cómo estaba siendo de dura su segunda experiencia en la maternidad: "Tengo náuseas por la mañana, durante el día, por la noche. Casi no puedo ni salir de la cama. Está siendo un embarazo muy distinto al primero".

"Imagino que me vuelvo mucho más refunfuñona durante el embarazo", contaba esta semana a E! News.

Su primera experiencia en la maternidad tampoco fue del todo agradable.

"He tenido un montón de dolores en todos lados, estoy en constante dolor físico. Me he vuelto paranoica y googleo todo lo que me ocurre, cosas que realmente me asustan. Yo esperaba esta increíble experiencia para hacer lo que me diera la gana, comer lo que me diera la gana y sentirme bien, pero para nada ha sido así", se sinceraba Kim en una entrevista con Ryan Seacrest.