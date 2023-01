Kim Kardashian sufre de 'ansiedad' desde el atraco que sufrió el año pasado en París

Ha pasado casi un año desde el impactante atraco a mano armada del que fue víctima Kim Kardashian durante su estancia en un hotel de París, ciudad en la que se encontraba con motivo de la Semana de la Moda de la ciudad. Tras un comprensible período de aislamiento para recuperar la normalidad y superar de alguna forma el trauma emocional que se desprende de tan fatídica experiencia, la estrella televisiva ha querido ahora hacer balance de lo ocurrido y, sobre todo, de los cambios tan profundos que, en consecuencia, han tenido lugar en su vida cotidiana.

"Desde luego, ahora sufro mucha más ansiedad que antes, y se intensifica cada vez que pienso en cómo la gente conoce cada uno de mis movimientos", ha confesado la mujer de Kanye West en conversación con la revista T Singapore, antes de reconocer que ahora es mucho más cauta a la hora de exponer su día a día en la esfera virtual. "Cuando eres verdaderamente consciente de que, al poner un mensaje ahí, hay muchísima gente prestando atención, analizas tu vida desde otra perspectiva completamente diferente", añadió en la entrevista.

Resulta lógico que la más famosa de la televisiva familia Kardashian sea estos días mucho más cuidadosa a la hora de documentar cada minuto de su azarosa vida, teniendo en cuenta que la policía francesa asoció rápidamente la facilidad con la que los ladrones habían hallado su localización con el hecho de que, solo unos minutos antes, Kim había publicado en sus redes sociales que se disponía a regresar a casa mientras sus hermanas -y todos sus guardaespaldas- disfrutaban de una exclusiva fiesta.

De la misma forma, y a pesar de que buena parte de su popularidad y de su relevancia como figura pública se deriva de su intensa actividad en la esfera virtual, Kim asegura que el dramático robo sufrido el año pasado ha supuesto para ella toda una revelación que le ha llevado a redefinir sus prioridades y a conceder a la familia que ha formado con el rapero, con el que tiene dos hijos y uno más en camino, la mayor parte de su tiempo y atención.

"Todo mi mundo son mis hijos, es todo lo que me importa en esta vida. Me encanta ser madre y, desde luego, ya no salgo tanto con mis amigas como antes porque tengo que estar con mis hijos. Me preocupo por todo, desde cómo visten hasta cualquier tipo de actividad escolar", ha explicado a la misma publicación.

Los desagradables recuerdos de su última estancia parisina, unidos a su faceta de madre devota y al próximo nacimiento de su tercer retoño -para el que ha recurrido a la gestación subrogada-, podrían ser la clave que explique por qué este año Kim Kardashian no estará presente en la nueva edición de la Semana de la Moda, como han adelantado ya miembros de su círculo cercano.