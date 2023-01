Kim Kardashian reaparece en su web tras dar a luz a Saint

La televisiva Kim Kardashian dio la bienvenida al mundo a Saint el pasado 5 de diciembre -su segundo hijo con Kanye West- y desde entonces sus habituales interacciones en redes sociales habían disminuido mientras se acostumbraba a la vida como madre de dos. Sin embargo, este viernes Kim ha hecho su primera aparición desde el nacimiento del pequeño mediante una retransmisión en directo en su página web oficial.

"Mis tetas parecen enormes, y lo son", comentó la modelo cuando dirigía la cámara hacia ella.

Con un top negro de corte bajo, el escote de Kim era difícil de ignorar. Completó su look casual con su pelo azabache recogido en una trenza lateral y un toque de maquillaje.

"Simplemente me he estado relajando en casa con mi bebé y he estado cómoda en albornoz... pero he decidido ponerme algo de maquillaje".

Kim contaba que había estado pasando el rato en casa con Saint y su hija de dos años, North, y que para entretener a la familia habían estado escuchando el nuevo disco de Kanye, 'Swish'.

El pequeño Saint podría ser bautizado en Jerusalén la próxima primavera, como ya hicieron el pasado abril con su hermana.