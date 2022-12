Kim Kardashian quiere llamar a su hijo Easton

A la estrella televisiva Kim Kardashian le encantaría llamar a su segundo hijo -que nacerá el próximo mes de diciembre- Easton, aunque su marido Kanye West no parece estar por la labor.

"Me gusta el nombre Easton. Easton West. Creo que a mi marido no le gusta ese nombre, pero a mí sí... No creo que a Kanye le guste Easton, no estoy segura", explicó Kim a su paso por el programa 'The Ellen DeGeneres Show'.

Lo que sí tiene claro la protagonista del programa 'Keeping Up with the Kardashians' es que no llamará a su hijo como un punto cardinal, como ya hizo con su pequeña North.

"No creo que optemos por otra dirección. Decididamente no le vamos a llamar South [Sur]. Cada vez que alguien propone ese nombre me dan ganas de poner los ojos en blanco", aseguró.

Según las estimaciones de los doctores de Kim, su segundo hijo nacerá el próximo 25 de diciembre, más tarde de lo que se creía en un principio.

"Los médicos han retrasado la fecha de la concepción y les han dicho que su hijo nacerá el día de Navidad", aseguraba al portal TMZ una fuente, explicando además que, aunque el equipo médico espera que Kim pueda dar a luz de manera natural, cabe la posibilidad de que necesite que le practiquen una cesárea ya que durante el embarazo de North sufrió de placenta accreta, una condición que ocurre cuando la placenta se adhiere de forma excesiva a la pared uterina.