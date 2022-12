Kim Kardashian quedó sin palabras cuando vio a su padrastro vestido de mujer

La estrella televisiva Kim Kardashian tenía apenas 22 años cuando descubrió a su padrastro Bruce Jenner, que acaba de someterse a una operación de cambio de sexo y se hace llamar Caitlyn, vestido de mujer. La experiencia resultó verdaderamente aterradora para la joven Kim, quien temía la reacción del exdeportista olímpico.

"Estaba temblando. No sabía si iba a venir a por mí después de que descubriera su secreto más oscuro y profundo. Me llamó media hora después y me dijo: 'Algún día te explicaré todo eso. Hasta entonces, no se lo digas a nadie'. Y ocho años más tarde me dijo: 'Tengamos esa charla'", explica la protagonista de 'Keeping Up with the Kardashians' a la revista Rolling Stone.

Durante la reveladora entrevista Kim también ha querido recordar sus años de juventud junto a la rica heredera Paris Hilton, insistiendo eso sí en que ella nunca cometió los mismos errores que su amiga -como por ejemplo ser fotografiada sin ropa interior- porque no era tan aficionada a la bebida.

"Casi nunca llevo ropa interior, pero nunca me ha pasado algo parecido. No solía beber... creo que eso me ahorró algunos tragos amargos. Solo me tomo unos cinco chupitos de vodka en Las Vegas cada tres años", añade.

Aunque Paris nunca intentó apoyar a su amiga, que ahora es madre de una hija, North (2), y está esperando su segundo bebé junto a Kanye West, cuando se filtró su vídeo sexual junto al cantante Ray J., Kim no cree que la rubia se alegrara de su mala suerte.

"No creo que se alegrara de ello, no hablamos del tema en realidad. Si la situación hubiese sido al revés, yo habría pensado: 'Dios mío, dejadme darle algún consejo', pero en aquella época ya no hablábamos. Nuestra amistad se había evaporado", revela Kim, que a día de hoy intenta no pensar en la cantidad de gente que ha visto su famosa cinta: "No pienso en ese tema, lo hice durante mucho tiempo. Pero cuando por fin supero algo, lo supero de verdad".

Por Bang ShowBiz