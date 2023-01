Kim Kardashian podría tener diabetes gestacional

La estrella de la televisión estadounidense Kim Kardashian está esperando su segundo hijo con Kanye West para diciembre, pero las cosas no van lo bien que podrían ir, ya que los médicos le han dicho que podría sufrir diabetes gestacional.

Hablando con su madre Kris Jenner y su hermana Kourtney Kardashian durante un clip promocional del reality 'Keeping Up With the Kardashians' contó: "Han visto [los doctores] más fluidos de lo normal en mi placenta, lo que quiere decir que podría tener diabetes".

Pero no es la única mala noticia que tuvo que afrontar durante la ecografía rutinaria a la que se sometió, ya que también se le dijo que podría sufrir de nuevo preeclampsia, condición caracterizada por hipertensión arterial, edemas, presencia de proteínas en la orina y aumento excesivo de peso.

Kim ya la padeció durante el embarazo de North (2) y fue la causante de que tuviera una parto prematuro.

"Una vez tienes preeclampsia, estás en riesgo de padecerla de nuevo", explicó a su familia.

Con todo esto no es de extrañar que Kim describiera recientemente su embarazo como la "peor experiencia" de su vida, aunque dejó claro que cualquier sufrimiento al final merecía la pena.

"Para mí el embarazo es la peor experiencia de mi vida. No disfruto un solo minuto de él y no entiendo a la gente que lo disfruta. A lo mejor es la hinchazón, los dolores de espalda o ver cómo tu cuerpo se expande y nada te cabe. La gente no te cuenta las cosas malas que suceden durante el embarazo o después. ¡¿Sabes que tienes que llevar pañales durante dos meses después?! ¡Nadie me dijo nunca eso!", escribía Kim en su web KimKardashianWest.com.