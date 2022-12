Kim Kardashian, menospreciada por el presidente Obama

La televisiva Kim Kardashian estaba muy ilusionada por conocer al presidente Barack Obama durante la gala de la Fundación USC Shoah de Steven Spielberg, celebrada el pasado miércoles en Los Ángeles, pero su petición fue rechazada.

"Kim no estaba sentada cerca del presidente Obama, pero mandó a alguien de su equipo a que investigara si podía conocerle. La mesa de Obama estaba protegida por el Servicio Secreto y la seguridad era extrema. El lacayo de Kim fue totalmente ignorado y se le comunicó a Kim que sería imposible que conociera al presidente", reveló una fuente al portal RadarOnline.com.

Kim -prometida de Kanye West, padre de su hija North, de 10 meses- se mostró particularmente decepcionada por no haber podido conocer a Obama, una oportunidad que sí tuvieron el cineasta Spielberg y algunos de sus amigos, quienes pudieron charlar durante casi una hora con él después de que el cineasta le entregara el Premio al Embajador de la Humanidad.

"Kim se quedó deprimida y decepcionada. No entendía por qué no podía decirle ni siquiera hola. Desde que apareció en la portada de Vogue su ego está fuera de control. ¡En su mente, ella y Kanye son más famosos que el presidente Obama y la primera dama! Kim verdaderamente se cree que es de la realeza estadounidense y que ella y Kanye son una pareja muy poderosa. No puede comprender por qué el presidente Obama no quiso conocerla", apuntó.

Para calmar su enfado, Kanye -a quien el presidente llamó burro dos veces- le dijo que no merecía la pena llevarse un disgusto por eso.

"Kanye le dijo que no se molestara en perder el tiempo con Obama porque es el enemigo. Sí, ¡Kanye dijo exactamente eso!", concluyó.