Kim Kardashian lleva una década sacándose selfis

Por si alguien tenía alguna duda sobre su papel de pionera en el campo de los selfis, Kim Kardashian ha recopilado más de una década de autorretratos en un libro que verá la luz antes de Navidad y que llevará por título 'Selfish' (Egoísta en castellano), toda una hazaña que no comprende por qué tiene que convertirla automáticamente en una persona superficial.

"He estado sacándome selfis durante mucho tiempo. Ahora se ve como algo superficial, pero todo comenzó porque quería guardar buenos recuerdos. Hay selfis de toda una década. Son 352 páginas en total y a veces hay varias fotos en cada una de ellas, así que seguramente haya más de 2.000 selfis", reveló Kim al periódico Evening Standard.

Y como en esta vida todo es cuestión de práctica, Kim ha llegado a convertirse en toda una experta en el arte de los selfis, por lo que a día de hoy está en posición de afirmar sin temor a equivocarse que la clave para obtener un buen autorretrato es la iluminación.

"La luz es el secreto de todo. Mucha gente se saca varios selfis antes de decidirse a publicar uno. Así que en el libro veréis que en uno aparezco con un traje de baño blanco, en otro justo después de dar a luz... ¡En una foto que me tomé de espaldas a un espejo necesité unos diez intentos antes de lograr la definitiva! Probablemente ponga las diez que me hice en el libro", explicó la estrella televisiva.

Pero aunque ella sea la modelo de todas y cada una de las instantáneas que recoge su libro, Kim no puede adjudicarse el mérito de haber dado con el ingenioso título ya que tan inteligente juego de palabras surgió de la mente de su marido Kanye West.

"A Kanye se le ocurrió la idea y el nombre del libro. Me presentó a un editor y pensé: 'Esto es una idea genial, no sé cómo no se me ocurrió antes'", añadió.