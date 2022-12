Kim Kardashian está emparentada con el primer ministro británico

Es mundialmente conocido que Kim Kardashian convierte en oro todo lo que toca, y esta vez, hasta podría ayudar a ganar unas elecciones a un primer ministro. David Cameron está inmerso en su campaña electoral y para mostrar su lado más informal a los ciudadanos, ofreció una entrevista muy distendida a la revista británica heat, en la que dejó a un lado los formalismos y contestó a varias preguntas formuladas directamente por los lectores de la publicación.

En ella confesó que se sabe de memoria los diálogos de 'Frozen' -por su hija de cuatro años, fruto de su matrimonio con Samantha Cameron- o que tiene una enorme fobia a las ratas.

Pero lo que más sorpresa causó fue su respuesta ante la pregunta de si seguía o no la serie 'Keeping Up With The Kardashians'.

"No, pero estoy emparentado con ellos. ¿Sabes que soy su primo decimotercero? Aunque no tengo ninguna intención de reunirme con la familia por el momento", aseguró Cameron, quien compartiría ancestro con la guapa Kim. Sir William Spencer, nacido en 1555 y procedente de Yarnton, Oxfordshire, sería el familiar que terminó dando sendos ejemplares al mundo, según informa la página web de genealogía Geni.com.