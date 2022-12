Kim Kardashian elogia la cena de Acción de Gracias de su hermana Khloé

La estrella televisiva Kim Kardashian celebró este jueves la tradicional cena de Acción de Gracias junto al resto de su familia en casa de su hermana Khloé, a quien no dudó en agradecer su labor al frente del banquete a través de Twitter.

"¡Feliz día de Acción de Gracias! Estoy muy agradecida por haber podido pasar todo el día en casa de mi hermana Khloé. ¡Khloé preparó platos realmente deliciosos! Gracias por empezar una nueva tradición", escribió Kim en la red social.

Por su parte, Kris Jenner -madre también de Rob y Kourtney Kardashian, así como de Kendall y Kylie Jenner junto a su exmarido Bruce Jenner- quiso agradecer también a su hija el haber reunido a toda la familia.

"¡Sencillamente genial Khloé! Muchas gracias por habernos reunido, estoy muy orgullosa de ti... Y gracias también a Jeff Leatham por unas flores tan preciosas y por lo magnífica que quedó la mesa. Me siento bendecida por haber podido celebrar el día de Acción de Gracias junto a mi familia", tuiteó la matriarca del clan Kardashian.

Kourtney -quien se encuentra embarazada de su tercer hijo junto a Scott Disick- también alabó el cariño y la fuerza de su familia en una fecha tan señalada.

"Muy agradecida en el año más importante para mi familia. La cantidad de amor, risas, fuerza, conocimiento, magia, maravilla y luz que aportan a mi vida no tiene medida", escribió en su cuenta de Instagram

La anfitriona tampoco cabía en sí de alegría, mostrándose muy "emocionada" por haber podido llevar a cabo una cena -con fiesta incluida- en su casa.

"¡La primera cena festiva en casa y no podría estar más emocionada! No podría haberlo hecho sin el increíble talento de Jeff Leatham. Lo menos que puedo decir es que eres una leyenda de las flores. Me siento más que bendecida. Este es el primer Acción de Gracias que organizo", escribió en Instagram junto a varias imágenes en las que se aprecia la comida servida y la decoración.