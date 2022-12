Kim Kardashian comparte sus impresiones al ver el especial televisivo sobre el cambio de sexo de Bruce Jenner

En anuncio de cambio de sexo de Bruce Jenner ha sido muy duro para su exmujer Kris, quien se ha llegado a plantear si sus 24 años de matrimonio han sido toda una mentira. La confesión la ha hecho Kim Kardashian, quien al tiempo que veía el primer episodio del especial 'Keeping Up with the Kardashians: About Bruce' este domingo escribía en Twitter: "Me rompe el corazón las preguntas de mi madre sobre si su relación fue real. Esa fue con seguridad una parte de la vida de Bruce. Debe ser muy duro pasar por todo esto siendo su mujer".

La estrella de la televisión, de 34 años, reconoció haber llorado durante todo el capítulo, pero está muy orgullosa de Bruce y su familia por haber enfrentado el problema de una manera tan abierta.

"Costa Oeste sintonizad E! ¡Estoy viendo KUWTK About Bruce! ¡Lo más emotivo visto nunca! ¡Ahhh las lágrimas! Ver esto ahora y revivirlo es más duro de lo que imaginé. Estoy feliz por haber hablado de ello y haber compartido nuestra experiencia. HEMOS SIDO ABIERTOS CON LA ESPERANZA DE AYUDAR A OTRAS FAMILIAS A PASAR POR ESTO", escribió en la misma red social en una serie de mensajes.

Kim también aprovechó para alabar a su padrastro, Bruce, por haber sido lo suficientemente valiente para hacer este cambio ahora y por la forma en la que lo ha sobrellevado ante sus hijos y sus nietos.

"Habrá sido muy duro para Bruce explicar su historia a cada uno de nosotros. ¿Os imagináis? Le respeto mucho por sincerarse y ser tan honesto", tuiteó.

El segundo episodio del especial 'Keeping Up with the Kardashians: About Bruce' se emitirá el próximo domingo 24.