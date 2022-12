Kiko Rivera será padre de nuevo y ya planea boda

El hijo mayor de Isabel Pantoja, Kiko Rivera, ha anunciado que espera un hijo junto a su actual pareja, Irene Rosales, para dentro de unos siete meses, y que el verano del año que viene contraerán matrimonio.

La noticia ha llenado de alegría a su famosa madre, que actualmente cumple condena en la prisión de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) por un delito de blanqueo de capitales.

"Tanto mi familia como la de mi chica ya saben que nos casamos, ¡y todos estamos muy contentos y felices! Su familia es maravillosa y la mía adora a Irene. Y por supuesto que mi madre está al tanto de todo, ¡va a volver a ser abuela! Esta noticia le ha dado vida", anunció Kiko -padre ya de un hijo, Francisco (2), junto a su expareja Jessica Bueno- a la revista ¡HOLA!, donde ha revelado una posible fecha para el enlace: "Primero nacerá el bebé y luego nos casaremos. Nos gustaría que fuera en verano del año que viene".

El hijo de la tonadillera también ha adelantado que tanto su madre como su hermana, María Isabel (19) -madre de un niño, Alberto (1), junto a su anterior pareja sentimental- estarán presentes en el enlace, a pesar de la tensión que habría marcado la relación entre los dos hermanos a lo largo de los últimos meses.

"¿Cómo no va a estar mi madre en la boda? ¿Quién me llevará al altar si no? Por supuesto que estará. Tanto ella, como la familia", añadió Kiko, que asegura que Isabel está ansiosa de poder disfrutar de su primer permiso penitenciario el próximo 26 de mayo: "Mi madre está bien dentro de la situación, con ganas de salir y estar junto a los suyos. Estas bonitas noticias le dan vida y más ganas de estar con nosotros".